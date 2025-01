Ghelamco chce budować mniejsze biurowce i mieszkania z wyższej półki

W 2024 r. deweloper sprzedał liczący 60 tys. mkw. powierzchni najmu biurowiec Warsaw Unit za 280 mln euro. Transakcja ze szwedzką spółką Eastnine była największą w 2024 r. na rynku biurowym w Europie.

– To był ważny i optymistyczny sygnał dla całego sektora biurowego w Polsce i Europie, bowiem oznaczał powrót do transakcji o wielkich wolumenach, jakich od dłuższego czasu na rynku nie obserwowano. To też dowód na to, że inwestorom powraca apetyt na znaczące, perspektywiczne aktywa w atrakcyjnych lokalizacjach, spełniające wyśrubowane normy ESG – powiedział Zagórski.

Ghelamco zawarło też największa na polskim rynku od 2022 r. umowę najmu - Santander Bank Polska wziął 19 pięter (24,5 tys. mkw.) The Bridge.

Na celowniku kameralne projekty zamiast flagowych

– Szukamy nowych gruntów pod kolejne projekty i mocniej wchodzimy w rynek mieszkaniowy i luksusowy. Zmieniamy też nasz model działania w ten sposób, żeby dywersyfikować go na mniejsze przedsięwzięcia, zamiast uzależniać się od flagowych inwestycji o wielkiej wartości, ale trudniejszych do sprzedaży. Nowych inwestycji Ghelamco będzie więcej, ale jako że lubimy zaskakiwać, nie będę odkrywać wszystkich kart – powiedział Zagórski.