Na budowach szybkich dróg szlaban dla firm z Azji

Branża budowlana domaga się ograniczenia dostępu do przetargów na realizację inwestycji infrastrukturalnych dla firm spoza UE. Mają one stanowić nierówną konkurencję na polskim rynku. Organizacje branżowe reprezentujące interesy firm budowlanych zgłosiły postulat, aby ograniczyć bądź uniemożliwić firmom azjatyckim udział w przetargach ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Rząd już ma się przymierzać do kroku w tym kierunku.

Obecnie Azjaci realizują inwestycje o łącznej długości 260 km i wartości 13,5 mld zł. To jedna piąta wartości wszystkich inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic.