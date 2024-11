Murapol z kumulacją wydań i promocją na koniec roku

Murapol celuje w sprzedaż 300 lokali miesięcznie, choć październik wypadł nieco gorzej. Prezes Nikodem Iskra zaznaczył, że w całym roku trend oferowanych cen jest rosnący, a końcówka roku to dla całej branży okres intensyfikowania akcji promocyjnych. Sam Murapol uruchomił program obniżek cen do nawet 20 proc. na całą ofertę do połowy grudnia. Prezes powiedział, że celem jest poprawa wyniku rok do roku (w 2023 r. znalazł nabywców na 2,88 tys. lokali), realnie mowa o 3 tys. W ciągu trzech kwartałów Murapol sprzedał na spadkowym rynku 2084 mieszkania, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym w samym III kwartale zawarto 692 umowy, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej i 1,3 proc. więcej niż w II kwartale. Na koniec września aktywnych było 150 umów rezerwacyjnych.

Cel podtrzymany

W ciągu trzech kwartałów Murapol wydał klucze do 1720 lokali, o 23 proc. mniej niż rok wcześniej, spółka podtrzymuje cel przekazań na cały rok rzędu 2,9 tys., czyli w samym IV kwartale wyda 1,18 tys. lokali.

Murapol sprzedaje mieszkania relatywnie tanie, ale osiąga bardzo dobrą marżę. W prezentacji ujawniono, że pierwsza marża (koszty gruntów i budowy/przychody ze sprzedaży) w ciągu trzech kwartałów wyniosła 40,3 proc. wobec 44,3 proc. rok wcześniej. Rentowność segmentu PRS (budowa lokali dla platformy Life Spot) wyniosła 18 proc. wobec prawie 14 proc. rok wcześniej.

W ciągu trzech kwartałów deweloperska grupa zaksięgowała prawie 132 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (3,22 zł na akcję), o 30 proc. mniej niż rok wcześniej. To wprost pochodna mniejszej liczby przekazanych lokali oraz mniejszej kontrybucji segmentu PRS. Skonsolidowane przychody (ze sprzedaży mieszkań oraz budowy dla inwestora PRS) skurczyły się o 19 proc., do 786 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży był niższy o 24 proc. i wyniósł 235 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży obniżyła się z 32,1 proc. do 29,9 proc. Zysk operacyjny był niższy o 30 proc. i wyniósł blisko 160 mln zł.