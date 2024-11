W ciągu trzech kwartałów br. ogólnopolski deweloper, notowany na Catalyst, zaksięgował prawie 49 mln zł zysku netto, o 18 proc. mniej niż rok wcześniej. To bezpośrednio efekt kalendarza inwestycji i mniejszej liczby przekazanych mieszkań.

Duża rozpiętość pierwszej marży na projektach Ronsona: od 12 do 48 proc.

Ronson w ciągu dziewięciu miesięcy br. wydał klucze do 454 lokali, o 32 proc. mniej niż rok wcześniej, ale przychody - dzięki wyższym rok do roku cenom - skurczyły się o 13 proc., do 276 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się z 34 do 32,2 proc., co przełożyło się na spadek zysku brutto ze sprzedaży o 18 proc., do 88,8 mln zł.

Wyobraźnię obserwatorów na pewno będzie rozpalać marża brutto ze sprzedaży zrealizowana w wyniku przekazania 154 lokali z etapu IIc warszawskiego projektu Ursus Centralny – to aż 47,9 proc. Budowa tego etapu i sprzedaż ruszyła w grudniu 2021 r. na gruntach kupowanych od 2017 r.

Z drugiej strony, domy przekazywane z projetu Eko Falenty I pod Warszawą przyniosły jedynie 12,6 proc. pierwszej marży.