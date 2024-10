Po zwiększeniu we wrześniu zaangażowania w akcjonariacie Torpolu do 10 proc. w tym tygo-dniu Mirbud wprowadził do rady nadzorczej swoją przedstawicielkę. 38 proc. akcji bu-downiczego infrastruktury kolejowej należy do państwowej spółki CPK. Jakie plany wobec Torpolu ma Mirbud? Jak wygląda kwestia potencjal-nego przejęcia innego podmiotu z rynku infrastruktury kolejowej?

Mirbud działa dwutorowo. Kupuje akcje Torpolu i negocjuje inne przejęcie

Jakie są dalsze plany integracji z Torpolem? Wspólne starty w przetargach? Dalsze zwiększanie zaangażo-wania?

- W miarę możliwości będziemy oczywiście zwiększać swoje zaangażowanie w akcjonariacie Torpolu – mówi Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu. - Ze względu na obszary działalności obie spółki mogą osiągnąć synergię działania w kompleksowej realizacji kontraktów kolejowych. Jedna z nich - przez budowę linii kolejowych, natomiast druga – przez budowę infrastruktury towarzyszącej, takiej jak obiekty mostowe, drogi dojazdowe czy dworce kolejowe. Taką współ-pracą bylibyśmy jak najbardziej zainteresowani, jednakże decyzja leży po stronie zarządu Tor-polu – zastrzega.

Co z opcją wejścia na rynek infrastruktury kolejowej przez przejęcie mniejszego gracza niż Torpol? Na jakim etapie są analizy ewentualnej akwizycji? - Analizy już się zakończyły. Aktualnie jesteśmy na etapie ostatecznych negocjacji w ścisłym gronie podmiotów wyłonionych do poten-cjalnej akwizycji – mówi Bruger. Podkreśla, że inwestycja w Torpol i przejęcie mniejszej spółki to dwutorowe działania, które są prowadzone równolegle i nie kolidują ze sobą.

Zakup akcji Torpolu za pieniądze z emisji

Mirbud zebrał w czerwcu 202 mln zł brutto głównie na ekspansję na rynku kolejowym. Jak dotychczas zostały wykorzystane pieniądze z emisji? - Środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Część z nich została wykorzystana na zakup akcji Torpolu, część posłużyła do zakupu wytwórni mieszanek mas bitumicznych, natomiast pozostałe środki aktualnie są zdeponowane na lokatach bankowych – mówi Bruger.