Sprzedaż lokali w dół

Według szacunków JLL w III kwartale br. w sześciu największych aglomeracjach deweloperzy sprzedali około 9,2 tys. mieszkań, o ponad 40 proc. mniej niż rok wcześniej i o 7 proc. mniej niż w II kwartale, ale i o 40 proc. więcej niż w III kwartale 2022 r., kiedy rynek był zmrożony wysokimi stopami procentowymi i zapaścią na rynku kredytów mieszkaniowych.

– Piękne lato, drogie kredyty, wysokie ceny i niepewność co do kształtu przyszłej polityki mieszkaniowej zniechęcały do kupowania lokali na własne potrzeby. Z kolei do zakupów inwestycyjnych nie zachęcały niezbyt atrakcyjna rentowność najmu w połączeniu z niepewnymi prognozami wzrostu cen i zmian w opodatkowaniu wynajmowanych lokali lub pustostanów – skomentował Kazimierz Kirejczyk, doradca i ekspert w dziale nieruchomości mieszkaniowych w JLL. – Banki najwyraźniej uznały, że nie ma już czasu czekać na decyzje rządu i trzeba podtrzymać słabnącą akcję kredytową obniżkami oprocentowania kredytów – oczywiście, tylko dla tych klientów, którzy mają zdolność kredytową i znaczący wkład własny – dodał. Impulsem dla rynku będzie obniżka stóp procentowych, ale zdecydowany ruch spodziewany jest tu dopiero w 2026 r.