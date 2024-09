Unibep szuka partii dla spółek córek

Grupa Unibep analizuje przyszłość dwóch spółek zależnych: Unihouse’u (producent drewnianych modułów dla budownictwa) i Unidevelopmentu (deweloper mieszkaniowy).

– Dla spółki Unihouse mamy cztery scenariusze, które wewnętrznie rozważamy, i po wyborze opublikujemy informację raportem bieżącym. W tej chwili nie chcemy podawać szczegółów, by nie wprowadzać rynku w błąd – powiedział Dariusz Blocher, prezes Unibepu. Przyznał, że jeden ze scenariuszy to pozyskanie inwestora na pakiet mniejszościowy lub większościowy. – Myślę, że do połowy października powinniśmy się uporać z analizami i zdecydować, w którą stronę zmierzamy – powiedział Blocher. Unihouse w tym roku powinien być na plusie na poziomie EBITDA. W I połowie br. przychody tego segmentu działalności Unibepu skurczyły się o 29 proc., do 88,3 mln zł, ale w miejsce 0,1 mln zł straty pojawiło się prawie 4 mln zł zysku (marża brutto ze sprzedaży wyniosła 4,5 proc.). Unihouse sprzedaje teraz moduły na rynek polski (42 mln zł przychodów) oraz duński (26 mln zł), niemiecki (12,7 mln), norweski i szwedzki.