Atal po konferencji: popyt na mieszkania w oczekiwaniu na program „Na start”

- Co do cen mieszkań, zakładamy że wzrosną wraz z inflacją, w inne spekulacje się nie bawimy – powiedział Juroszek. - Ciągłe zmiany organizacyjne w spółce, szeroka dywersyfikacja produktowa i geograficzna, pozwalają na co najmniej dwa lata dobrych wyników. Mamy założenie, że ten rok będzie dobry, chcemy mieć dobry wynik netto, by poziom dywidendy też był dobry – powiedział Juroszek.

Atal rozpoczyna budowę mieszkań w Szczecinie

Atal wszedł do ósmego miasta - Szczecina, gdzie w pierwszym kroku zbuduje 404 mieszkania w dwóch projektach. - Szczecinowi przyglądaliśmy się bardzo długo i uznaliśmy, że nadszedł właściwy moment. To pełnoprawny oddział, który ma się coraz bardziej dokładać do wyników całej grupy. Skalujemy biznes w tradycyjny sposób, czyli organicznie, a nie przez przejęcia – powiedział Juroszek.