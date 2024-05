Mieszkania jako dobro luksusowe

- Jeśli chodzi o ceny oferowanych mieszkań, w I kwartale utrzymał się trend wzrostowy, co wcale nie było oczywiste po tak dramatycznie mocnych wzrostach cen w 2023 r. Dynamika wyhamowała, bo „Bezpieczny kredyt” się skończył i rynek oczekuje na pojawienie się programu „Na start”, o którym na razie dalej nie wiemy jeszcze wszystkiego – wskazał Szanajca. W I kwartale br. klienci gotówkowi odpowiadali za 56 proc. sprzedaży.

Dom Development celuje w klientów zamożniejszych. Średnia wartość transakcji w grupie — obejmująca cenę mieszkania z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym – wyniosła 829 tys. zł brutto, o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć spółka nie działa w segmencie popularnym, to i w grupie lepiej sytuowanych klientów widać już zmęczenie podwyżkami. Badany przez spółkę wskaźnik satysfakcji klienta – spadł do 66 pkt wobec 72 pkt na koniec 2023 r. (zakres to od -100 do 100 pkt.) Zdaniem wiceprezesa Leszka Stankiewicza to efekt głównie tego, że klienci coraz bardziej zauważają wzrosty cen mieszkań i coraz bardziej mieszkania stają się postrzegane jako dobro luksusowe – co wpływa na spadek zadowolenia.

Prezes Szanajca dodał, że ceny materiałów się ustabilizowały, a deweloperzy ruszają z inwestycjami, to w największych miastach podaż dalej jest relatywnie niewielka. To m.in. pokłosie długich procedur administracyjnych. Samorządy jeszcze nie wskoczyły na pełne obroty po niedawnych wyborach.