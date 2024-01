Cavatina Holding stawia na mieszkania

W 2023 r. spółka kupiła od siostrzanej spółki z Grupy Cavatina Resi Capital projekty WiMa Apartments w Łodzi (Widzewska Manufaktura) i Belg Apartamenty w Katowicach, rozpoczynając budowę 640 mieszkań. Pod koniec ub.r. deweloper kupił od Poczty Polskiej działkę przy Chmielnej 75 w Warszawie pod duży projekt mixed-use.

W prezentacji towarzyszącej ofercie obligacji we wrześniu ub.r. Cavatina Holding pisała, że nie spodziewa się, by projekty mieszkaniowe miały stanowić istotną część portfela inwestycyjnego.

W trendzie spadkowym

Od debiutu w lipcu 2021 r. kurs Cavatiny Holding jest w trendzie spadkowym. Do IPO czysto biurowego dewelopera po doświadczeniach pandemii i rozwoju pracy hybrydowej inwestorzy podeszli z dużą rezerwą - akcje sprzedawane były po 25 zł, czyli z aż 50-proc. dyskontem wobec ceny maksymalnej. Do grudnia ub.r. notowania zjechały do 15,6 zł. W tej chwili są wyceniane na 16,8 zł.

Lepiej szło plasowanie obligacji. W tej chwili na Catalyst w obrocie jest osiem serii o wartości 228 mln zł i jedna o wartości 4,4 mln euro. W grudniu br. do wykupu jest 12 mln zł, w 2025 r. prawie 101 mln zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartał 2023 r., na koniec września w portfelu holdingu było 12 gotowych budynków (etapów) biurowych o powierzchni 159 tys. mkw. wynajętych w 72 proc., w tym 6 o powierzchni 61 tys. mkw. wynajętych w pełni lub powyżej 95 proc.