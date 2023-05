Minister rozwoju Waldemar Buda powiedział w środowym programie #RzeczoPolityce, że poza „Bezpiecznym kredytem na 2 proc.”, kontem oszczędnościowym i innymi inicjatywami tworzącymi Nową Politykę Mieszkaniową, zostanie ogłoszony jeszcze jeden element. Ma go ogłosić premier Mateusz Morawiecki albo prezes Jarosław Kaczyński podczas jednej z najbliższych konwencji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Minister zdradził jedynie, że to, co zostanie przedstawione, jeszcze nie było dyskutowane w przestrzeni publicznej.

Buda odniósł się też do niesławnego programu Mieszkanie+. – Ja posprzątam po Mieszkaniu+, za chwilę zaproponuję rozwiązanie i zamknę ten temat. Wszyscy, którzy otrzymali te mieszkania, tzn. obecnie je wynajmują, wykupią je na bardzo preferencyjnych warunkach – zapowiedział. Według stanu na koniec I kwartału br. w ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie+ wybudowanych jest 19,8 tys. lokali, a 32,4 tys. znajduje się w budowie. Wszystkie rozpoczęte już budowy mieszkań powstających w ramach tego programu zostaną planowo ukończone – podał resort.