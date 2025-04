Akcje XTB po korekcie spadkowej z końca stycznia i późniejszej konsolidacji w ostatnim czasie wróciły do wzrostów. We wtorek drożały nawet o blisko 5 proc. zbliżając się do poziomu 79 zł za jeden walor. Spółka jest jednym z beneficjentów wysokiej zmienność utrzymującej się na rynkach wywołanej za którą odpowiada przede wszystkim temat ceł.

Cła pomagają XTB

Analitycy nie kryją, że zmienność powinna wspierać wyniki brokera. - Nie dość że wolumeny obrotu są przejściowo wysokie to jeszcze spółka powinni zarobić na market makingu. Na koniec marca klienci XTB byli mocno przeważeni na amerykańskich indeksach i surowcach takich jak ropa, miedź, srebro. Spadki notowań, które obserwowaliśmy z pewnością przełożą się pozytywny wynik z market makingu i wspomogą wyniki za II kwartał 2025 r. - mówi Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio także w Parkiet TV Michał Fidelus, analityk BM Pekao. - Cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni do spółki. Obecnie faktycznie mamy środowisko sprzyjające firmie. To, co się dzieje w ostatnich dniach, też pomaga spółce. Po pierwsze, mamy duże obroty różnymi instrumentami i na różnych rynkach i to wpłynie na wzrost obrotu instrumentami CFD. Po drugie, mając do czynienia z tak istotnymi spadkami, spółka też może być beneficjentem pozytywnego wpływu market makingu. To środowisko sprzyja dzisiaj XTB i jest szansa na to, by spółka, mimo wzrostu kosztów marketingu, pokazała dobre wyniki – podkreślał Fidelus.

Optymizm w stosunku do XTB widać także jeśli chodzi o rekomendacje domów maklerskich. Nadal większość z nich zaleca kupowanie akcji brokera.