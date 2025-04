Michał Fidelus, BM Pekao: Banki zasługują na odreagowanie spadków

To, na co wskazywali analitycy w kontekście banków, to z jednej strony wsparcie wyników w postaci relatywnie wysokich stóp procentowych, ale z drugiej ważnym elementem były atrakcyjne dywidendy. Czy w obecnych warunkach można nadal być spokojnym o dywidendy?

W naszych prognozach zakładamy, że przez najbliższe dwa lata sektor bankowy wypłaci atrakcyjne dywidendy. Trzeba pamiętać też, że w tym roku w III kwartale wchodzi bufor antycykliczny, z drugiej strony mamy element kompensujący w postaci mniejszych buforów. Zakładamy więc, że dywidendy będą. Jeśli będziemy mieli niższy poziom zysków, to oczywiście dywidendy też mogą być niższe, ale tak czy inaczej, nie widzę dla nich większego ryzyka.

Masz banki, które preferujesz, a których raczej unikasz?

W raporcie z drugiej połowy marca zmieniliśmy nastawienie do sektora bankowego z pozytywnego na neutralny. Też jednak postawiliśmy tezę, że jest zbyt duża liczba argumentów przemawiających za bankami, by brać już zyski. Mieliśmy jednak rekomendację „sprzedaj” dla akcji Banku Millennium oraz ING BSK. Pozostałe rekomendacje były neutralne. W obecnych warunkach wszystko zależy jednak od tego, jak skończy się ofensywa handlowa USA. Jeśli by się okazało, że wojna handlowa będzie miała mniejszy zasięg, niż nam to się wydaje dzisiaj, to po takiej przecenie, nawet mimo obniżek stóp procentowych, banki zdecydowanie zasługują na odreagowanie w górę.

W tym chaosie i dużej zmienności dobrze radzi sobie XTB. Czy faktycznie to, co się dzieje teraz na rynkach, może być wsparciem dla jej wyników, mając na uwadze też fakt, że przecież spółka otwarcie mówiła o istotnym wzroście kosztów marketingu w tym roku?

Cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni do spółki. Obecnie faktycznie mamy środowisko sprzyjające firmie. To, co się dzieje w ostatnich dniach, też pomaga spółce. Po pierwsze, mamy duże obroty różnymi instrumentami i na różnych rynkach i to wpłynie na wzrost obrotu instrumentami CFD. Po drugie, mając do czynienia z tak istotnymi spadkami, spółka też może być beneficjentem pozytywnego wpływu market makingu. To środowisko sprzyja dzisiaj XTB i jest szansa na to, by spółka, mimo wzrostu kosztów marketingu, pokazała dobre wyniki.

Kiedy ten wzrost kosztów marketingu może zacząć procentować?

Dzisiaj trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Spółka mówi o wzroście wydatków rok do roku o około 80 proc. My zakładamy, że ta wyższa dynamika wydatków będzie widoczna już w wynikach za I kwartał. Widać, że to też przekłada się na akwizycję klientów. Należy też założyć, że ten wzrost kosztów nie jest jednorazowy. Spółka buduje skalę i dopiero, gdy zostanie zbudowana, przyjdzie czas na monetyzację na większą skalę.