W styczniu liczba rachunków maklerskich w skali całego rynku wzrosła o ponad 41 tys. i na koniec stycznia wyniosła 2,01 mln - wynika ze statystyk opublikowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Liderem pod względem liczby przyrostu rachunków niezmiennie pozostaje XTB. Firmie w styczniu przybyło 34,4 tys. kont (związanych z inwestycjami na GPW), co okazało się zdecydowanie najlepszym osiągnięciem. Prawie 3,7 tys. kont pozyskało BM mBanku, W BM PKO BP ich liczba wzrosła o niemal 1,5 tys., a w DM BOŚ o prawie 1,3 tys.

XTB goni lidera

XTB cały czas zmniejsza dystans do liderującego BM mBanku. Firma ta na koniec stycznia miała otwartych 414,6 tys. rachunków. Wynik BM mBanku to z kolei prawie 474,4 tys. Trzecie miejsce należy do BM Pekao, które deklaruje 203,1 tys. kont.

Trzeba oczywiście przy tym pamiętać, że dane Krajowego Depozytu nie uwzględniają, które konta faktycznie można uznać za aktywne. Przedstawiciele XTB nie tak dawno zapowiadali, że firma nie zamierza zwalniać tempa, a pomóc w tym mają m.in. większe nakłady na marketing.

- Już w ubiegłym roku nasze wydatki były większe, ale w porównaniu z naszą największą konkurencją w Europie i na świecie, to były one jednak stosunkowo zachowawcze. W obecnym roku planujemy wzrost wydatków marketingowych o około 80 proc. Ten rok jest dla nas naprawdę bardzo ważny. Wewnętrznie uważamy, że jest to nawet jeden z najważniejszych okresów w historii spółki. Chcemy umocnić naszą pozycję nie tylko na rynkach, gdzie już jesteśmy liderem, ale również tam, gdzie nie jesteśmy nawet w gronie najważniejszych pięciu graczy. Przykładami takich rynków są Francja, Wielka Brytania czy też Niemcy. Czujemy jednak, że to teraz jest dobry czas by móc konkurować z największymi firmami na świecie i dlatego wydatki marketingowe w tym roku będą znacząco większe. Jeśli my nie staniemy się liderem w obszarze inwestycji, to zrobi to ktoś inny – mówił ostatnio w Parkiet TV Omar Arnaout, prezes XTB.