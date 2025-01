Słodko-gorzki rekord obrotów na warszawskiej giełdzie

Sensacji nie było, bo i być nie mogło. Goldman Sachs znów okazał się najaktywniejszym pośrednikiem na warszawskiej giełdzie. Już w 2023 r. broker ten zostawił daleko w tyle resztę stawki. Patrząc na wyniki za 2024 r., można jednak mówić o hegemonii. Goldman Sachs zdobył 24,14 proc. udziałów w rynku, a to oznacza, że prawie 1/4 obrotów została wygenerowana tylko przez jedną firmę.

W ubiegłym roku pozostałym brokerom została więc walka o drugie miejsce w stawce. Zacięta rywalizacja toczyła się w zasadzie do samego końca. Ostatecznie drugą pozycję zajęło BM PKO BP, które zdobyło 7,95 proc. udziałów w rynku i w bezpośrednim starciu wyprzedziło BofA Securities, którego udział wyniósł 7,86 proc. Oznacza to, że podmioty te, w stosunku do zestawienia za 2023 r., zamieniły się miejscami.