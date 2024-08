W 2024 r. średni koszt naruszenia danych, będący efektem cyberataku, sięgnął rekordu – niemal 4,9 mln dol. To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, co stanowi największy wzrost od czasu pandemii. Tymczasem brak specjalistów ds. bezpieczeństwa IT nie wróży poprawy.