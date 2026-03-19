S&P ocenia, że mBank w dużej mierze zamknął temat ryzyk prawnych związanych z kredytami frankowymi, a ich wpływ na wyniki powinien być już ograniczony. Obciążenia z tego tytułu spadły o ponad połowę w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i według agencji w kolejnych okresach nie będą mieć istotnego wpływu na wyniki.
Pozytywna perspektywa oznacza, że w ciągu kolejnych 18–24 miesięcy możliwa jest poprawa ratingu mBanku. Według S&P zależy to od tego, czy bank będzie w stanie utrzymać skorygowaną o ryzyko rentowność na poziomie porównywalnym z wyżej ocenianymi instytucjami finansowymi.
– Podniesienie perspektywy przez S&P do pozytywnej to mocny dowód, że obraliśmy właściwy kurs: konsekwentnie redukujemy ryzyka, wzmacniamy fundamenty kapitałowe i budujemy przewidywalność wyników. Dziś mBank jest gotowy, by szybciej rosnąć z klientami – i robić to odpowiedzialnie, bez nadmiernego zwiększania apetytu na ryzyko – mówi Cezary Kocik, prezes mBanku.
Hasło przewodnie mBanku na lata 2026–2030 to „Cała naprzód!".
W komunikacie S&P podkreśla m.in.:
· spadek kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi do ok. 2,0 mld zł w 2025 r. z 4,3 mld zł w 2024 r.;
· zysk netto za 2025 r. 3,5 mld zł i ROE 17,9 proc.;
· solidną jakość portfela kredytowego potwierdzoną wskaźnikiem kredytów niepracujących.
Agencja wskazuje również, że mBank podjął znaczące działania na rzecz wzmocnienia kapitalizacji, a rating jest wspierany przez bufory wynikające z dodatkowej zdolności do absorpcji strat (ALAC).
W strategii „Cała naprzód!” Grupy mBanku na lata 2026–2030 bank zapowiada konsekwentne łączenie wzrostu z dyscypliną kosztową i stabilnym podejściem do ryzyka, a także wzmacnianie odporności bilansu. Bank celuje w ponad 10 proc. udziału w rynku, powrót do dywidend (docelowo 75 proc. zysku w 2030 r.) i transformację energetyczną portfela.
– S&P zwraca uwagę na rosnącą odporność naszej rentowności i to, że ryzyka prawne związane z CHF tracą na znaczeniu. Dla inwestorów i partnerów to jasny komunikat: mBank ma stabilne podstawy, a pozytywna perspektywa odzwierciedla zaufanie do naszej zdolności utrzymania mocnych wyników przy zachowaniu solidnych buforów kapitałowych – komentuje Pascal Ruhland, wiceprezes mBanku ds. finansów.
Między lutym a kwietniem 2025 S&P, Moody’s i Fitch podwyższyły oceny banku. Według tej ostatniej długoterminowa ocena to BBB (dla Polski A-), krótkoterminowa F2 (taka jak dla Polski), perspektywa dla ratingu długoterminowego – stabilna.
Według Moody's długookresowa ocena depozytów to A3 (rating dla Polski to A2), a krótkookresowa ocena depozytów – P-2 (dla Polski P-1).
