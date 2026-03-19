Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki wpłynęły na zmianę oceny perspektywy ratingowej mBanku?

Co oznacza pozytywna perspektywa dla potencjalnej przyszłej zmiany ratingu mBanku?

Od jakich warunków uzależniona jest ewentualna poprawa ratingu w nadchodzących miesiącach?

Jakie są ogólne oceny mBanku wystawione przez inne agencje ratingowe?

S&P ocenia, że mBank w dużej mierze zamknął temat ryzyk prawnych związanych z kredytami frankowymi, a ich wpływ na wyniki powinien być już ograniczony. Obciążenia z tego tytułu spadły o ponad połowę w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i według agencji w kolejnych okresach nie będą mieć istotnego wpływu na wyniki.

Pozytywna perspektywa oznacza, że w ciągu kolejnych 18–24 miesięcy możliwa jest poprawa ratingu mBanku. Według S&P zależy to od tego, czy bank będzie w stanie utrzymać skorygowaną o ryzyko rentowność na poziomie porównywalnym z wyżej ocenianymi instytucjami finansowymi.

– Podniesienie perspektywy przez S&P do pozytywnej to mocny dowód, że obraliśmy właściwy kurs: konsekwentnie redukujemy ryzyka, wzmacniamy fundamenty kapitałowe i budujemy przewidywalność wyników. Dziś mBank jest gotowy, by szybciej rosnąć z klientami – i robić to odpowiedzialnie, bez nadmiernego zwiększania apetytu na ryzyko – mówi Cezary Kocik, prezes mBanku.