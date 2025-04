Pekao nie będzie składał oferty na zakup Santander BP

Ile zarobił Pekao w I kwartale 2025 r.

Jeśli chodzi o same wyniki grupy Pekao w I kwartale to okazały się one bardzo dobre, lepsze od oczekiwań. Zysk netto wniósł 1,68 mld zł, podczas gdy analitycy spodziewali się średnio 1,53 mld zł. To także więcej niż w I kw. 2024 r. (o 11 proc.) oraz niż w IV kw. 2024 r. (o 4,5 proc.).

- Rezultaty minionego kwartału pokazują, że mamy wszelkie zasoby, możliwości i środki by z impetem wejść w czas realizacji naszego ambitnego planu. Ważne, że tempo utrzymuje nasza akcja kredytowa i akwizycja klientów oraz dynamika w bankowości cyfrowej – podkreślał prezes.

Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 3,4 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków. Marża odsetkowa netto wzrosła do 4,29 proc. z 4,23 proc. w IV kwartale 2024 roku. Wynik z prowizji wyniósł 732 mln zł i był trochę wyższy od oczekiwań.