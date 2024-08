Rekordowe 40 mld zł zysku banków w tym roku? To całkiem realne

Zysk sektora bankowego za okres styczeń–czerwiec br. wyniósł 20,1 mld zł – podała ostatnio Komisja Nadzoru Finansowego. Gdyby taki rezultat udało się utrzymać w drugiej połowie roku, łącznie można by oczekiwać nawet 40 mld zł na plusie w całym 2024 r. To o ponad 12 mld zł więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 r. Czy to możliwe?

Ile zarobią banki?

– To całkiem realne – komentuje Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Co prawda zwykle wynik netto z pierwszej połowy roku się nie podwaja, ale nawet biorąc to pod uwagę, w całym 2024 r. może być bardzo wysoki, niewiele mniejszy niż 40 mld zł – wyjaśnia.

– Nie chciałbym odnosić się do konkretnych kwot. Ale jeśli nie pojawią się jakieś niespodziewane okoliczności, na przykład nowe koszty regulacyjne, to jest szansa, że drugie półrocze pod względem wyników będzie podobne do pierwszego – ocenia Andrzej Powierża, analityk Biura Maklerskiego Citi Handlowy.

Również zdaniem Michała Sobolewskiego, analityka DM BOŚ, zysk na poziomie około 40 mld zł jest możliwy. – Nie zanosi się na obniżki stóp procentowych do końca tego roku, więc rentowność banków powinna pozostać wysoka – zauważa Sobolewski.