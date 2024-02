Alior Bank chce wypłacić 570 mln zł dywidendy za 2023 rok

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 503 mln zł do 603 mln zł.

Zysk Aliora w IV kwartale był rekorodowy w historii banku i wzrósł 63 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kdk.

W całym 2023 rok zysk netto Alior Banku w 2023 r. wyniósł 2,03 mld zł i wzrósł o 197 proc. w porównaniu do wyniku z 2022 r.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.289,2 mln zł i był 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.239,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.205 - 1.292 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji ostatnim kwartale 2023 roku wyniósł 240,5 mln zł i był 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 210,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 203 mln zł do 218 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 31 proc. rdr i 40 proc. kdk.

Odpisy (bez rezerw na kredyty w CHF) wyniosły 75,9 mln zł, czyli były 50 proc. niższe niż zakładał konsensus. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 151,5 mln zł. Odpisy spadły 69 proc. rdr i 51 proc. kdk.