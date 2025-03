Wyniki europejskich spółek jednak cały czas pod presją

Ogromny spadek zysków notuje przede wszystkim europejski sektor użyteczności publicznej. Wpływ na to ma zwiększona konkurencja, rosnące koszty i presja regulacyjna. Orsted, największy na świecie deweloper morskich elektrowni wiatrowych, miał ponad 6 mld koron duńskich straty (ponad 800 mln USD), po tym jak spółka zaksięgowała 12 mld koron duńskich odpisów związanych z opóźnieniami i rosnącymi kosztami projektów w USA. Odpisy na amerykańskie projekty uderzyły także w wyniki portugalskiego giganta EDP, który miał stratę spółki zależnej zajmującej się odnawialnymi źródłami energii EDP Renovaveis i w efekcie notował ujemny wynik na poziomie całej grupy. Z kolei zaostrzające się regulacje na Starym Kontynencie wpływają na wzrost kosztów operacyjnych, co negatywnie odbija się na rentowności branży. E.ON, największy operator sieci energetycznych w Europie, skarżył się na brak przejrzystości przyszłych ram regulacyjnych w Niemczech. Jednak z uwagi na problemy, z jakimi mierzy się obecnie sektor użyteczności publicznej, jest on wyceniany z dyskontem i oferuje atrakcyjne mnożniki.

Europa kontra USA

W ostatnich kwartałach globalni inwestorzy pompowali kapitał w amerykański rynek, m.in. przez sektor sztucznej inteligencji, który ma najwięcej reprezentantów na Wall Street. Stopy zwrotu generowane przez amerykańskie benchmarki również zachęcały do inwestycji na tym rynku, bowiem wyznaczały co chwilę historyczne szczyty. Jednak początek 2025 r. pokazuje zmianę. S&P 500, jak i Nasdaq Composite, licząc od początku stycznia, odnotowały spadki. Z kolei na Starym Kontynencie indeksy pną się w górę. Stoxx Europe 600 w tym tygodniu przekroczył po raz pierwszy w historii 560 pkt. Rekord wyznaczył także niemiecki DAX, który wzrósł powyżej 23000 pkt. Wsparciem dla indeksów w Europie były z jednej strony nadzieje na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Jednak fiasko rozmów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w sprawie umowy o minerałach poskutkowało wstrzymaniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, przez co nastroje w ostatnich dniach stały się bardziej pesymistyczne.

Jednak perspektywa poprawy wyników na Starym Kontynencie może nadal przyciągać kapitał zagranicznych inwestorów, który w ostatnim czasie płynął do Europy szerokim strumieniem. Do europejskich funduszy akcji napłynęło ponad 8 mld euro w ostatnim tygodniu lutego, co było najwyższą wartością od połowy grudnia 2024 r. To już kolejny tydzień dodatnich napływów na europejski rynek akcji, co podkreśla rosnące zainteresowanie europejskimi rynkami inwestorów. Historyczne dane pokazują, że taki trend może się utrzymać. Kiedy europejskie akcje doświadczyły „odrodzenia” – zdefiniowanego jako cztery kolejne tygodnie napływów po co najmniej sześciu miesiącach skumulowanych odpływów – fundusze akcji inwestujące na Starym Kontynencie notowały dodatnie napływy w kolejnym kwartale.