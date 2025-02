Rynki wschodzące cały czas w tyle

Gospodarka Chin wzrosła w zeszłym roku o 5 proc., co odpowiada celowi rządu, ale w społeczeństwie widać pogarszające się nastroje związane ze standardem życia. Choć oficjalny cel wzrostu PKB na 2025 r. zostanie ogłoszony przez rządzących w marcu, to można się spodziewać iż będzie on ponownie wynosił około 5 proc. Przeszkodą w osiągnięciu tego pułapu może jednak być intensyfikacja napięć handlowych na linii Waszyngton–Pekin.

Od początku roku indeks Shanghai Composite spadł o kosmetyczne 0,1 proc. Są jednak chińskie spółki, które w ostatnim czasie błyszczą. Benchmark dla chińskich akcji technologicznych wzrósł o ponad 20 proc. w ciągu ostatniego miesiąca. Indeks Hang Seng Tech, który śledzi 30 największych firm technologicznych notowanych w Hongkongu, wzrósł o 25 proc. od dołka z połowy stycznia. To wynik znacznie lepszy niż amerykański Nasdaq, a także grupa siedmiu wspaniałych (z ang. Magnificent 7).

Wpływ na zainteresowanie chińskimi spółkami technologicznymi ma start-up DeepSeek, który w styczniu dokonał premiery swojego ulepszonego modelu sztucznej inteligencji o nazwie R1. Eksperci wskazują, że może nie jest on tak zaawansowany jak ChatGPT czy inne modele amerykańskich firm, ale i tak wygląda imponująco, biorąc pod uwagę mniej zaawansowane chipy, jakie wykorzystano do jego wytrenowania, oraz szybszy okres, w jakim tego dokonano. DeepSeek zaskoczył swoim modelem Dolinę Krzemową oraz globalnych inwestorów, którzy do tej pory patrzyli tylko na amerykańskie spółki, aby uzyskać ekspozycję na sztuczną inteligencję.

Na fali popularności sztucznej inteligencji korzystają także spółki tajwańskie. W efekcie udział Tajwanu w indeksie MSCI Emergning Markets jest już większy niż Indii i sięga 20 proc. Tajwan postrzegany jest jako centrum innowacji technologicznych, szczególnie w branży półprzewodników. Segment półprzewodników, który jest kluczowy dla rozwoju sztucznej inteligencji, przeżywa silne ożywienie, w dużej mierze napędzane wzrostem zapotrzebowania na moce obliczeniowe.

Wiele firm działających w branży półprzewodników ma siedzibę właśnie na Tajwanie. Gigantem jest Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, który jest kluczowym graczem w globalnym łańcuchu półprzewodników. Tajwan produkuje około 90 proc. najnowocześniejszych półprzewodników na świecie, głównie za pośrednictwem TSMC, największego producenta na świecie i głównego dostawcy takich firm, jak Apple i Nvidia. Waga tej spółki w indeksie MSCI Emergning Markets jest największa i przekracza 10 proc.

Dominacja Tajwanu w zakresie produkcji nowoczesnych półprzewodników powoduje, że tamtejsze spółki jeszcze przez wiele lat mogą korzystać na boomie związanym ze sztuczną inteligencją. Przez ostatni rok indeks giełdowy Tajwanu wzrósł o 25 proc., jednak ostatnie miesiące przyniosły trend boczny.