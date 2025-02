Oby rajd na GPW nie okazał się już ostatnim akcentem na koniec cyklu...

Foto: Parkiet

Rajd na GPW to wynik nie tylko odrabiania zaległości oraz nadziei na rychły koniec rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie (od rozpoczęcia której mijają notabene trzy lata), ale również konsekwencja globalnych trendów, które wielce przypominają rok 2017, czyli początek pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Tak jak wtedy polskie akcje otrzymały zastrzyk energii w postaci osłabienia dolara i tzw. rotacji inwestorów w kierunku nieco zapomnianej Europy – dokładnie to samo działo się w 2017. Jak już niedawno pisaliśmy, wtedy aż do jesieni dolar osłabiał się na fali przyspieszenia gospodarek Starego Kontynentu (i oczekiwań bardziej „jastrzębiej” postawy EBC). Warto wszakże zauważyć, że w momencie pisania tego artykułu WIG zaczął już wyraźnie prześcigać swój pierwowzór z okresu „Trump 1.0” i po niemal 19-proc. rajdzie od początku stycznia skonsumował ponad dwie trzecie całego potencjału odnotowanego w 2017 r. (wtedy w najlepszym punkcie urósł maksymalnie o 28 proc.).

…czy może pułapka na szczycie cyklu?

Porównanie z pierwszym rokiem „Trump 1.0” wygląda co prawda zachęcająco, ale nie wszystko pasuje do tej, ciągle relatywnie pozytywnej (choć już nie tak bardzo, jak wcześniej) analogii. Zupełnie nie pasuje tu opisywana przez nas typowa cykliczność na GPW. Po zdecydowanie przedwczesnym, jak się wydaje, spadku miesięcznego (tzn. opartego na danych miesięcznych) oscylatora RSI w drugiej połowie 2024 r., w wyniku styczniowo-lutowego rajdu ten stosowany przez nas do analizy dłuższego cyklu wskaźnik znów znalazł się w strefie wykupienia (a raczej znajdzie się tam, jeśli WIG zakończy luty na poziomie co najmniej takim, jak w momencie pisania tego artykułu). Powracając do modnych porównań z pierwszą kadencją Trumpa, odczyt RSI w okolicy historycznych szczytów, w połączeniu z perspektywą zakręcania tzw. cyklu Kitchina w dół na przestrzeni tego roku, przypominają z kolei nie tyle początek 2017 r., lecz raczej przełom lat 2017/2018, kiedy impuls wzrostowy już ulegał wyczerpaniu.