Indeks WIG20 ma fundamenty, żeby przebić pułap 2600 pkt

Od lokalnego minimum (około 5,3 zł) zanotowanego jesienią 2022 r. kurs akcji Orange polska wzrósł do teraz o prawie 40 proc. Zaczął spadać we wrześniu 2024 r. Wtedy sięgał 9 zł, a aktualnie wynosi 7,3 zł. Najnowsze wyceny analityków zawierają się w przedziale 8–10 zł. Średnio implikują prawie 22-proc. przestrzeń do zwyżki. Wycena Orange Polska na giełdzie wynosi teraz 9,5 mld zł.

Orlen SA



Średnia cena docelowa dla akcji Orlenu wynosi 72,6 zł. W czwartek po południu za walor koncernu płacono na rynku niespełna 50 zł. To implikuje 45-proc. przestrzeń do wzrostu. Kapitalizacja Orlenu wynosi 57 mld zł. Gdyby akcje podrożały do poziomu wynikającego z rekomendacji, wartość spółki sięgnęłaby 83 mld zł, co dałoby jej pierwszą pozycję przed PKO BP wycenianym teraz na 75 mld zł.