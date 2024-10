Ostatnia relatywna słabość polskich akcji już zbyt przesadna?

Nietypowo głębokie dyskonto

Fundamentalnym wsparciem dla tych rozważań jest to, co dzieje się z wycenami akcji na GPW oraz na Wall Street. Jak pokazujemy na kolejnym wykresie, wskaźniki ceny do prognozowanych zysków spółek (ang. forward P/E) ostatnio wyraźnie się „rozjechały”. Podczas gdy P/E w USA (wg danych MSCI) kończył wrzesień na poziomie ok. 22, niewiele już niższym niż na szczycie w końcówce 2021, to indeks MSCI Poland (grupujący duże polskie spółki) notowany był z P/E znów poniżej 8.

Pewne dyskonto w wycenach polskich walorów jest oczywiście uzasadnione (stąd wskaźniki dla obu rynków pokazujemy na różnych skalach), ale po wrześniu można mówić o wyjątkowo dużej przepaści.

Niepewność polega oczywiście na tym, czy wysokie wyceny za oceanem to zwiastun nadciągającej głębszej korekty rynkowej, czy też raczej wskaźniki polskich walorów podążą w ślad za bujającymi w obłokach wycenami na Wall Street. Tej niepewności nie da się wyeliminować, ale nie oznacza to braku praktycznych wniosków. Prosta logika sugeruje, by zastanowić się z jednej strony nad redukcją drogich walorów z USA, a z drugiej – nad zwiększeniem wagi w portfelu rodzimych akcji.

Wielka formacja odwrócenia trendu?

Na koniec spójrzmy jeszcze na najnowszy epizod relatywnej słabości GPW przez pryzmat ostatniego ćwierć wieku. Na wykresie pokazujemy tzw. współczynnik siły relatywnej WIG względem S&P 500 (w wersji Total Return, czyli – tak jak w przypadku WIG – z uwzględnieniem reinwestycji dywidend; w bardzo długim okresie ta wersja amerykańskiego indeksu jest bardziej wskazana do porównań).

Kluczowe jest to, że najnowszy spadek współczynnika siły relatywnej nie sprowadził go, przynajmniej na razie, do wielodekadowego dołka odnotowanego na jesieni 2022. Przypomnijmy, że to ustanowione w warunkach paniki minimum stanowiło zwieńczenie wielkiego długoterminowego trendu, którego początki można datować jeszcze na 2007 rok.

Jeżeli w bliskiej przyszłości uda się położyć kres najnowszej fali relatywnej słabości GPW, to będą rosły szanse na ukształtowanie się dużej, obejmującej okres od 2020 roku formacji odwróconej głowy z ramionami (oRGR).