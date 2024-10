Nasz „Portfel Edukacyjny” ósmy kolejny kwartał na plusie

Cały czas ubolewamy nad brakiem oficjalnego benchmarku dla rozwijającego się rynku obligacji korporacyjnych, co uniemożliwia umieszczenie tej kategorii instrumentów dłużnych w naszym portfelu. Na szczęście w praktyce nietrudno to osiągnąć, choćby sięgając po odpowiedni sprawdzony fundusz inwestycyjny. Warto o tyle, że – wg naszych obliczeń – średnie ważone oprocentowanie obligacji korporacyjnych na GPW Catalyst to ponad 8 proc.

Efekt wygładzenia ścieżki wynikowej

Powróćmy do wyników portfela. III kwartał po raz pierwszy od czterech kwartałów przyniósł sytuację, w której mimo ujemnego wyniku niektórych składników, cały koszyk był na plusie. Takie sytuacje na dłuższą metę nie należą do rzadkości. W samym tylko okresie ujętym w tabeli (a będącym tylko wycinkiem całej historii danych) takich kwartałów naliczyliśmy łącznie 12, co stanowiło niemal połowę wszystkich przypadków.

W całej tabeli portfel może pochwalić się 78 proc. kwartałów na plusie, wyprzedzając pod tym względem każdy ze składników. Tak właśnie działa mechanizm dywersyfikacji – dzięki temu, że poszczególne aktywa chadzają odmiennymi ścieżkami, łączne rezultaty są dużo lepiej „wygładzone” niż wyniki każdego ze składników koszyka.

Obiektywną miarą stopnia owego wygładzenia ścieżki wynikowej jest tzw. odchylenie standardowe. Co ciekawe, mimo że największą pozycją w portfelu są akcje (łącznie 40 proc.), to jego odchylenie standardowe (3,9 proc. w skali kwartału i 7,8 proc. w skali roku) jest dużo bliższe w okresie przedstawionym w tabeli obligacjom stałoprocentowym (2,9 proc.) niż właśnie akcjom. Miara zmienności w przypadku indeksów giełdowych jest bowiem wyraźnie wyższa (9,3–11,5 proc. kwartalnie).

Reasumując, ósmy kolejny kwartał na plusie wpisuje się w solidne długoterminowe osiągnięcia naszej prostej koncepcji, jaką jest Portfel Edukacyjny. Głównym zadaniem tej koncepcji jest pokazywanie, że na długą metę opłaca się inwestować – wyniki zdecydowanie powyżej dochodów z lokat bankowych, przy akceptowalnej zmienności, są tego dobrym dowodem.