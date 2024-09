Tydzień na rynkach: Gołębi Fed sprzyja bykom

Na razie mamy to, co mamy. Do czwartku S&P 500 szedł w górę niemal o 1,6 proc., ustanawiając historyczny rekord, średnia przemysłowa Dow Jones rosła o 1,5 proc., także z rekordem, a Nasdaq Composite zwyżkował niemal o 1,9 proc., wychodząc nieznacznie powyżej psychologicznego poziomu 18 000 pkt. Dobrą passę, po jednorazowym tąpnięciu z początku września, kontynuują indeksy głównych giełd naszego kontynentu. Niemiecki DAX zyskiwał 1,7 proc., kończąc tydzień z rekordem. Paryski CAC 40 podskoczył o 2 proc., ale do maksimum ma dość daleko. Londyński FTSE 250 rósł o 1,3 proc. Co ciekawe, szeroki wskaźnik europejskich firm Stoxx Europe 600 zwyżkował jedynie o 0,3 proc. Ale jeszcze bardziej interesujący jest sięgający niemal 3 proc. skok sDAX i wynoszący 2,7 proc. wzrost mDAX. Jeszcze więcej do myślenia w tym kontekście daje przekraczający 4 proc. skok amerykańskiego indeksu mniejszych firm Russell 2000.

W ostatnich dniach mocno poprawiły się nastroje na parkietach azjatyckich, nie wyłączając chińskiego (choć ten ostatni w poniedziałek nie działał). Do czwartku Shanghai Composite zwyżkował o 1,2 proc. i był to pierwszy wzrostowy tydzień od połowy sierpnia. Na razie trudno mówić o przełomie, ale jest to jakiś sygnał. W Hongkongu indeks podskoczył o imponujące jak na ostatnie warunki 3,7 proc. Nikkei szedł w górę o 1,6 proc., a spora część pozostałych wskaźników zyskiwała po około 1 proc. (w Singapurze padł kolejny rekord po wzroście o 1,9 proc.). MSCI Emerging Markets do czwartku zyskał 2,2 proc., testując lokalny szczyt z końca sierpnia.

Na Książęcej bez optymizmu

Wszystko wskazuje na to, że warszawski parkiet wciąż nie może podnieść się po tąpnięciu z początku sierpnia. Co gorsza, indeksy nie są w stanie powrócić do tendencji wzrostowej, którą cieszyliśmy się przez niemal dwa lata. Do czwartku indeks naszych największych spółek zniżkował o nieco ponad 0,4 proc., ponownie broniąc się przed spadkiem poniżej 2300 pkt. Obrona okazała się skuteczna, ale to za mało, by myśleć o mocniejszym zaangażowaniu się na rynku akcji z szansą na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków. Dzięki umocnieniu się naszej waluty WIG20 wyrażony w dolarach zdołał „dźwignąć" się o 0,1 proc. Znacznie lepiej radził sobie segment najmniejszych firm, biorąc przykład z zagranicznych odpowiedników. sWIG80 do czwartku zwyżkował bowiem o 1,6 proc., niwelując stratę z poprzedniego tygodnia, ale nic ponadto. W najlepszym razie można mówić o kontynuacji trwającej od początku sierpnia tendencji bocznej. Indeks średnich spółek stać było na wzrost jedynie o 0,4 proc., także z nadzieją na przedłużenie ruchu w bok.

W ostatnich dniach najlepiej radził sobie WIG-górnictwo, zwyżkując do czwartku o 5,3 proc. W tym przypadku także wciąż jednak trudno mówić o powrocie do tendencji wzrostowej, choć widoki są lekko optymistyczne. Wszystko zależeć będzie od zachowania akcji KGHM, które poszły w górę o 5,9 proc., w ślad za poprawą sytuacji na rynku miedzi. Kondycja i perspektywy chińskiej gospodarki wciąż będą jednak negatywnie wpływać na nastroje i na popyt na miedź. Śladem miedziowego giganta nie poszły notowania papierów JSW, kontynuując długoterminową tendencję spadkową. Tym razem jednak zniżkowały zaledwie o 0,4 proc., choć to niewielkie pocieszenie. Z technicznego punktu widzenia obecny poziom powinien skłaniać do zainicjowania poważniejszego odbicia w górę. Na razie się na to nie zanosi. Z trendu bocznego próbuje się wyrwać WIG-odzież, który do czwartku rósł o 2,8 proc. To głównie zasługa zwyżkujących o 4,4 proc. walorów CCC, które nadal radzą sobie dość dobrze. Papiery LPP rosły do czwartku o 2,6 proc., pozostając w trendzie bocznym. Wybić się z niego górą udało się indeksowi sektora nieruchomości, rosnącemu w ostatnich dniach prawie o 3,9 proc. To w znacznej mierze efekt sięgającego 6,5 proc. skoku notowań akcji Dom Development oraz kontynuacji dobrej passy walorów Echo Investment, rosnących o 5 proc. Spółka zaraportowała skromny, wynoszący zaledwie 1,9 mln zł zysk netto w II kwartale, ale konsensus analityków zakładał niemal 20 mln zł straty. Nieźle radziły sobie także papiery Atalu, zwyżkując o 4,4 proc. Śladem sektora nieruchomości podąża także WIG-budownictwo, zwyżkując o 3,7 proc. Akcje lidera, czyli Budimeksu, rosły o 3,5 proc., ale uwagę zwraca sięgający 16,5 proc. skok notowań walorów Elektrotimu w reakcji na ogłoszenie lepszych, niż się spodziewano, wyników finansowych za I półrocze. W gronie blue chips uwagę zwraca sięgająca 7,5 proc. zwyżka kursu akcji Dino, dająca nadzieję na przełamanie złej passy. Na razie ruch ten należy rozpatrywać jedynie z punktu widzenia analizy technicznej. Silne wahania notowań akcji PZU miały związek z dniem ustalenia prawa do dywidendy. Ostatecznie do czwartku walory traciły 0,8 proc. Mocny, sięgający 5,5 proc. spadek zaliczyły akcje Allegro. To efekt rozczarowujących wyników spółki.

Ropa i miedź windują surowcowy indeks

CRB Index drugi tydzień z rzędu szedł mocno w górę, tym razem o nieco ponad 3 proc. Spadkowa tendencja zdaje się więc być zakończona, po niedawnym teście dołków z początku roku. Trudno na razie ocenić, czy to tylko efekt techniczny, czy też ruch o charakterze fundamentalnym. Do czwartku notowania amerykańskiej ropy WTI zwyżkowały o 3,5 proc., przekraczając 71 dolarów za baryłkę. Europejska Brent drożała o 4,5 proc., docierając prawie do 75 dolarów. Ruch w górę kontynuują notowania kontraktów terminowych ma miedź. Do czwartku rosły o 3,3 proc. O 4,8 proc. rosła cena aluminium. Decyzja Fedu pomogła notowaniom złota, które rosły do czwartku o 0,5 proc., osiągając poziom 2625 dolarów za uncję.