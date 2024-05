- Słaba koniunktura w Państwie Środka wypycha sprzedaż do Europy, a to psuje rynek, tym bardziej że w krajach UE przedstawiciele branży są obciążeni kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2 – komentuje specjalista.

Jak dodaje, wyraźnie lepsze jest otoczenie przemysłu lekkiego, którego przedstawiciele oferują inwestorom ekspozycję na kondycję konsumenta (takie spółki zwykle około trzech czwartych sprzedawanych produktów sprowadzają z Azji, na miejscu wytwarzając jedynie mniejszą część). Co więcej, ci emitenci mają jeszcze pole do poprawy sytuacji.

- Przy niskim bezrobociu i wzroście płac przekraczającym inflację wydatki na dobra dalszej potrzeby, w tym związane z remontami, będą miały się dobrze – zapowiada Nawrot.

7. Akcje spółek energetycznych zależą od wydzielenia aktywów węglowych. Najwięcej zyskałoby PGE

Pozytywna reakcja rynku na wywiad minister przemysłu świadczy o tym, że inwestorzy uwierzyli, że do wydzielenia aktywów węglowych rzeczywiście dojdzie – ocenia Robert Maj z Ipopemy Securities. Kursy odrobiły to, co straciły w wyniku wcześniejszych wypowiedzi Marzeny Czarneckiej, zgodnie z którymi kopalnie miały zostać przypisane poszczególnym elektrowniom.

- Pewnym wsparciem dla kursów mogły być też lepsze od oczekiwań, nawet mimo strat w segmencie węglowym, wyniki spółek – analizuje specjalista.

Według niego o końca roku powinna powstać koncepcja, jak cała operacja zostanie przeprowadzona, a wówczas jej realizacja powinna przypaść na kolejny rok. Dobrą wiadomością dla spółek będzie też planowane od lipca uwolnienie cen energii oraz zapowiadana wypłata rekompensat. Jak przewiduje Maj, pozytywne nastawienie do branży powinno utrzymać się dłużej.

- Inwestorzy zakładają, że przy całej nieporadności komunikacyjnej to ostatnie wypowiedzi minister są obowiązujące. Jeśli jednak do końca roku nie poznamy konkretnych planów, to zapewne nie zostanie to dobrze odebrane przez rynek – ocenia analityk Ipopemy Securities.

Według niego szukając wskazówek co do trajektorii zachowania rynku w przyszłości warto prześledzić, jak w poprzednich latach rynek reagował na krystalizowanie się koncepcji NABE. Entuzjazm wywołało jej ogłoszenie w 2020 r., potem w miarę przeciągania się prac narastało zwątpienie, a z wyjątkowo pozytywną reakcją spotkało się dopiero zakończenie dopracowywania memorandum między spółkami a ministerstwem.

- Jeśli pozytywny scenariusz się zrealizuje, to najbardziej na tym zyskają dysponujący najstarszymi zakładami Tauron, w dalszej kolejności PGE, gdzie segment też już przynosi straty, a najmniej istotne będzie to dla Enei, gdzie moce węglowe są najmłodsze – analizuje Maj.