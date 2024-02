Dane Sky News pokazują skalę udziału Wielkiej Brytanii w szarej strefie, która pomaga rosyjskiej armii zaopatrzyć się w części i sprzęt do broni, której używa przeciwko Ukrainie

Od wybuchu wojny w następstwie nałożenia sankcji przepływ brytyjskich towarów do samej Rosji spadł o 74 proc. Zdecydowana większość eksportu nadal napływającego do Rosji to żywność, produkty medyczne i inne artykuły humanitarne. Przepływ ciężkiego sprzętu, sprzętu elektrycznego i samochodów spadł niemal do zera. Liczby te sugerują, że system sankcji odniósł niewiarygodny sukces i rzeczywiście rzecznik rządu powiedział: „Wdrożyliśmy najsurowszy pakiet sankcji gospodarczych, jaki kiedykolwiek nałożono na dużą gospodarkę”.

Jednak analiza oficjalnych statystyk handlowych Wielkiej Brytanii pozwala spojrzeć na ten problem z alternatywnego punktu widzenia. Podczas gdy eksport Wielkiej Brytanii do Rosji gwałtownie spadł, eksport do szeregu byłych sowieckich państw satelickich – od Uzbekistanu po Gruzję – wzrósł w niespotykanym dotąd tempie.

Brytyjski eksport do Kirgistanu, małego byłego sowieckiego państwa satelickiego, wzrósł w zawrotnym tempie – o ponad 1100 proc.. W eksporcie tym dominują ciężkie maszyny i pojazdy, których nie można już wysyłać bezpośrednio do Rosji.

Zdaniem Robina Brooksa, byłego głównego ekonomisty IIF jest to zjawisko, które ma miejsce już od pewnego czasu i inne kraje europejskie, w szczególności Niemcy i Polska, również wysyłają duże ilości sprzętu do Rosji przez Kaukaz i Środkowy Państwa azjatyckie.

– Bez wątpienia dostają rozkaz od rosyjskiego satelity mającego siedzibę w jednym z krajów Azji Środkowej – powiedział. – Co się wtedy stanie? Może istnieje wiarygodne zaprzeczenie, może oni wiedzą… Jedyne, co wiemy na pewno, to to, że mający miejsce wzrost wolumenu eksportu jest całkowicie szalony i niezgodny z jakimikolwiek podstawowymi danymi w tych krajach. Więc jedynym rozsądnym wyjaśnieniem jest Rosja. Powiedziałbym, że ze strony Europy Zachodniej, a zwłaszcza UE, dzieje się to już od jakiegoś czasu. W tej chwili jest to powszechnie znane w Brukseli i myślę, że pojawia się kluczowe pytanie, dlaczego na szczeblu UE nic się nie robi centralny poziom UE, aby temu zapobiec?