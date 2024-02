WykresDnia: Dobra sytuacja amerykańskich właścicieli domów

W ujęciu dolarowym saldo HELOC wzrosło o 24 miliardy dolarów w 2023 r., a większość z tych 24 miliardów dolarów została przeznaczona na konsumpcję, od remontów domów po wakacje. Stanowią kolejny, choć lekki, wiatr w plecy dla naszych niestrudzonych, pijanych żeglarzy (drunken sailors — tak Richter nazywa amerykańskich konsumentów).

Domy są dziś dużo droższe niż 20 lat temu, ale efektywne oprocentowanie niespłaconych kredytów hipotecznych jest dużo niższe niż dawniej, a konsumenci też zarabiają dużo więcej. Dostali największe podwyżki od 40 lat. mimo że zadłużenie hipoteczne prawie nie wzrosło, a jest wielu najemców, którzy nie mają żadnych długów hipotecznych, w tym wielu „najemców z wyboru”, którzy mają stosunkowo wysokie dochody i mieszkają w luksusowych wynajmowanych lokalach.

Zatem ogółem całe zadłużenie hipoteczne wynoszące 12,3 biliona dolarów wyrażone jako procent całkowitego dochodu do dyspozycji znajduje się mniej więcej na tym samym poziomie od lat, a nawet w 2003 roku.

Dochód rozporządzalny to dochód ze wszystkich źródeł z wyjątkiem zysków kapitałowych, pomniejszony o podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Jest to kwota, którą konsumenci mogą wydać na mieszkanie, żywność, samochody, spłatę zadłużenia itp.

Salda kredytów hipotecznych, których zaległości w spłacie wynosiły co najmniej 30 dni na koniec czwartego kwartału, wzrosły do ​​3,0 proc. sald ogółem – nadal mniej niż kiedykolwiek przed pandemią, spadły z poziomu 3,5 proc. w latach 2017–2019. Salda HELOC zaległe o 30 dni lub więcej wzrosły do ​​2,0 proc. – w dolnej granicy zakresu w latach 2017–2019. Salda kredytów hipotecznych, których zaległości w spłacie wynosiły co najmniej 90 dni na koniec IV kwartału, wzrosły do ​​0,57 proc., czyli o połowę mniej niż przed pandemią. Salda HELOC z zaległościami wynoszącymi co najmniej 90 dni spadły do ​​0,62 proc., najniższego poziomu od czasu kryzysu mieszkaniowego.

Liczba konsumentów, których nieruchomości zostały przejęte, nieznacznie wzrosła po głębokim załamaniu w epoce wyrozumiałości, kiedy to przejęcia zasadniczo ustały, a do 2021 r. spadły prawie do zera. W IV kwartale było 40 200 takich konsumentów w porównaniu z 65 000–90 000 w latach 2017–2019. Liczba przejęć jest niższa niż kiedykolwiek przed pandemią.