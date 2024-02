WykresDnia: OECD z pewnym optymizmem o światowej gospodarce

Inflacja spada szybciej niż oczekiwano, a OECD spodziewa się, że w większości krajów G20 do końca 2025 r. osiągnie ona cele. Prognozuje się, że inflacja ogółem w gospodarkach grupy G20 spadnie z 6,6 proc. w 2024 r. do 3,8 proc. w 2025 r. OECD stwierdziła jednak, że rządy powinny zachować ostrożność w prowadzeniu polityki pieniężnej, aby zapewnić utrzymanie inflacji na niskim poziomie w dłuższej perspektywie. OECD zauważa, że globalny wzrost gospodarczy w 2023 r. okazał się zaskakująco odporny, a niższe ceny energii i słabnąca presja w łańcuchu dostaw przyczyniły się do szybszego spadku inflacji niż przewidywano. Najnowsze wskaźniki wskazują jednak na pewne spowolnienie wzrostu. W przypadku braku dalszych niekorzystnych wstrząsów podażowych, ochłodzenie presji popytowej powinno pozwolić na dalszy spadek inflacji zasadniczej i bazowej w większości gospodarek. Prognozuje się, że do końca 2025 r. inflacja w większości krajów G20 powróci do celu. Ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie, zwłaszcza w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie w następstwie ataków terrorystycznych Hamasu na Izrael. Dalsze pozytywne niespodzianki w zakresie inflacji mogą wywołać ostre korekty cen aktywów finansowych, ponieważ rynkowe stopy procentowe mogą być wyższe przez dłuższe okresy.

Chiny znajdują się na pierwszej linii frontu problemów mieszkaniowych i kredytowych, a słaby popyt konsumencki również w dalszym ciągu osłabia wzrost gospodarczy tego kraju.

– Tempo wzrostu w poszczególnych krajach jest nierówne – powiedział podczas konferencji prasowej Sekretarz Generalny OECD Mathias Cormann. Wskazał na „silny wzrost w Indiach” i „łagodny powrót do wzrostu w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych”.

OECD oczekuje, że znaczne spowolnienie w Europie zostanie zrównoważone stałym wzrostem gospodarek wschodzących. OECD stwierdziła, że ​​wśród nich Indie czerpią korzyści z ulepszonej polityki gospodarczej i solidnych inwestycji w infrastrukturę. Przy godnym uwagi wzroście na poziomie 6,7 proc. w zeszłym roku oczekuje się, że w 2024 r. Indie odnotują mniejszą ekspansję – 6,2 proc., a następnie odbicie do 6,5 proc. w 2025 r.

W ciągu najbliższych kilku lat Indie i Indonezja będą się rozwijać w stałym tempie, dzięki silnym inwestycjom.

Organizacja szacuje, że gospodarka Indonezji wzrośnie o 5,1 proc. w tym roku i 5,2 proc. w 2025 r., z 4,9 proc. w 2023 r. Organizacja przewiduje, że japońska gospodarka wzrośnie o 1 proc. w 2024 r., bez zmian w stosunku do wcześniejszej prognozy, chociaż obniżyła swoje oczekiwania na 2025 r. o 0,2 punktu procentowego do 1 proc. w 2025 r.