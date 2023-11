WykresDnia: Rosną „niezrealizowane straty” amerykańskich banków

„Niezrealizowane straty” na papierach wartościowych posiadanych przez banki nie mają znaczenia, ponieważ w terminie zapadalności za 7, 10 lub 25 lat bankom zostanie wypłacona wartość nominalna, a straty są, że tak powiem, jedynie tymczasowe. Nie mają znaczenia, dopóki nagle tego nie zrobią.

Banki, poprzez dziwactwo w przepisach bankowych, nie muszą wyceniać tych papierów wartościowych według wartości rynkowej, ale mogą je przenosić po cenie zakupu. - Różnica między wartością rynkową a ceną zakupu to „niezrealizowany zysk lub strata”, którą bank musi ujawnić w swoich kwartalnych sprawozdaniach finansowych, abyśmy my, deponenci, mogli je zobaczyć, przestraszyć się ich i wyciągnąć nasze pieniądze - pisze Wolf Richter na swojej stronie. - A dzięki dzisiejszym elektronicznym transferom środków bank, z którego wyciągamy nasze pieniądze, upada w błyskawicznym tempie, patrz Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic.

Skumulowane niezrealizowane straty w wysokości 684 miliardów dolarów nie były rekordowe, ale nadal były o 6 miliardów dolarów niższe od rekordu z trzeciego kwartału 2022 r., ponieważ FDIC przejął na początku tego roku trzy banki regionalne i sprzedał ich aktywa, w tym papiery wartościowe, po cenie zbliżonej do wartości rynkowej i w ten sposób pochłonęły straty papierowe.

Na przykład SVB w swoim zgłoszeniu złożonym do SEC za rok 2022 ujawnił niezrealizowane straty w wysokości 15,2 miliarda dolarów na papierach wartościowych HTM i 2,5 miliarda dolarów na papierach wartościowych AFS, co daje łącznie 17,7 miliarda dolarów. Straty te zniknęły z systemu bankowego, gdy FDIC przejęło SVB. Niezrealizowane straty trzech upadłych banków zostały usunięte z systemu bankowego w I i II kwartale, dlatego III kwartał 2023 r. nie był rekordowy w historii.

Całkowita wartość papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu wszystkich banków komercyjnych spadła do 5,3 biliona dolarów na koniec trzeciego kwartału, co oznacza zmniejszenie o prawie 1 bilion dolarów w porównaniu z najwyższym poziomem w pierwszym kwartale 2022 r., kiedy rozpoczęły się podwyżki stóp procentowych przez Fed. Należą do nich papiery wartościowe wyceniane według ceny rynkowej oraz papiery wartościowe wyceniane według ceny nabycia.

Banki kupowały papiery wartościowe podczas mega-QE, w najgorszym możliwym momencie, właśnie wtedy, gdy rentowności były na historycznie najniższych poziomach, stymulowane przez forward wytyczne Fed w momencie braku podwyżek stóp procentowych w nadchodzących latach, nawet w 2021 r., ponieważ inflacja rosła. „Nawet nie myślimy o podwyżkach stóp” – powiedział Powell niecały rok przed rozpoczęciem najszybszych podwyżek stóp od 40 lat i największego QT w historii.