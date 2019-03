Abris oskarża Idea Bank za GetBack i chce odszkodowania

Idea Money, czyli spółka w pełni kontrolowana przez Idea Bank, otrzymała od DNLD wezwanie do rozpoczęcia rozmów ugodowych. DNLD to spółka zarejestrowana w Jersey (terytorium Wielkiej Brytanii), której jednym ze wspólników jest Abris. To właśnie DNLD jest wciąż głównym akcjonariuszem GetBacku (ma 60 proc., pozostałe 40 jest w rękach inwestorów mniejszościowych), którego problemy finansowe zaczęły się równo rok temu i doprowadziły z początkiem maja do złożenia wniosku o upadłość.