Nietypowa reakcja rynków

W poniedziałek wyraźnie widać tryb risk-off na rynkach - wpływ na to mają obawy przed Omikronem, ale i też polityką banków centralnych. Uwagę zwracają też tarcia w USA związane ze sztandarowym programem infrastrukturalnym prezydenta Joe Bidena (Bulid Back Better) - umiarkowany senator Manchin zapowiedział, że nie poprze tego projektu, co już doprowadziło do zrewidowania w dół prognoz wzrostu gospodarczego dla USA na I i II kwartał 2022 r. przez jeden z czołowych banków inwestycyjnych. Na to nakłada się też niepewność związana z Omikronem - oczekuje się, że Biały Dom zwróci większą uwagę na problem osób niezaszczepionych - niemniej to sytuacja w Europie budzi największy niepokój. Holandia zdecydowała się wprowadzenie blisko miesięcznego, twardego lockdownu, a plan "C" rozważany jest też w Wielkiej Brytanii. Obawy przed bardziej radykalnymi restrykcjami na świecie pchają w dół notowania ropy naftowej.