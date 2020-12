Czy EBC może przeciwdziałać aprecjacji euro?

Dziś poznamy nowy pakiet działań stymulacyjnych w wykonaniu EBC. Przedsięwzięcie kolejnych kroków było już zapowiedziane podczas październikowego posiedzenia. Rynek wycenia już zwiększenie programu luzowania ilościowego oraz wprowadzenie kolejnej rundy ultra tanich pożyczek TLTRO. Niektórzy spodziewają się jeszcze, że Rada Prezesów EBC zdecyduje się na ścięcie stopy depozytowej do -0.60%, co może wydawać się najbardziej kontrowersyjnym posunięciem, bowiem pogorszyłoby jeszcze bardziej kondycję sektora bankowego. Dziś opublikowane zostaną nowe prognozy EBC, które powinny uzasadniać rekalibrację używanych instrumentów polityki monetarnej. Z rynkowego punktu widzenia najważniejsze będzie to, jak EBC ustosunkuje się do bieżących notowań EURUSD powyżej 1.20 i czy zdecyduje się na interwencję słowną. Brak mocniejszego zwrócenia uwagi na kurs euro, przy braku cięcia stóp, może dla części uczestników rynku być rozczarowaniem będącym podstawą do dalszej aprecjacji wspólnej waluty. Wydaje się, że większą korektę na rynku EURUSD mogłaby wywołać obniżka stóp połączona z silnym zwróceniem uwagi na przewartościowanie wspólnej waluty, co nie wydaje się na obecną chwilę prawdopodobnym scenariuszem. Decyzja ws. stóp dziś o 13:45, a konferencja prasowa rozpocznie się 45 minut później.