PZU chce być globalnym graczem na rynku finansowym

– Pracujemy z Ministerstwem Zdrowia nad tym, by każdy klient miał poprzez mojePZU dostęp do swoich e-recept, e-skierowań i wyników badań przeprowadzanych w naszych placówkach – powiedział Paweł Surówka. Ma to, w razie potrzeby, dać dostęp do tej dokumentacji o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.