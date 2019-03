OT Logistics: Nowy zarząd poprawi efektywność grupy

Nowy prezes informuje „Parkiet", że najważniejszym zadaniem dla OT Logistics, oprócz realizacji planów biznesowych i strategii, jest powrót na ścieżkę stabilności finansowej. – Mam nadzieję, że jesteśmy już bardzo blisko finalnego porozumienia z wierzycielami. Osobiście biorę udział w większości spotkań i widzę, jak długą drogę wspólnie przeszliśmy – mówi Krawczyk. Dodaje, że porozumienie pozwoli spokojniej pracować przez kolejne kwartały, a wdrażanie planu naprawczego, przyjętego pod koniec ubiegłego roku, ma sprawić, że grupa wypracuje środki na spłatę kredytów i wykup obligacji. – Grupa kapitałowa OT Logistics po okresie intensywnego wzrostu za sprawą inwestycji teraz skupia się na osiągnięciu jak największej efektywności. Nie twierdzę, że to łatwe i szybkie do osiągnięcia, jednak wraz z całym zarządem jesteśmy zdeterminowani, by grupa wróciła na ścieżkę trwałego wzrostu i budowała wartość dla akcjonariuszy – zapewnia Krawczyk. Jego zdaniem firma ma do tego wszystkie niezbędne narzędzia, a otoczenie makroekonomiczne powinno sprzyjać.