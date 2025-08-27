Firmy
Rezygnacja z części dzierżawionych nieruchomości oraz wstrzymanie sztandarowej inwestycji dotyczącej przeładunku i magazynowania produktów agro mają spowodować istotne ograniczenie kosztów. Na tym jednak nie koniec.

Publikacja: 27.08.2025 06:00

Foto: OT Logistics

Tomasz Furman

Od kilku kwartałów OT Port Świnoujście (OTPŚ), jedna z dwóch kluczowych firm zależnych OT Logistics specjalizujących się w przeładunkach portowych, znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jej następstwem była konieczność podjęcia działań w zakresie optymalizacji kosztowo–operacyjnej, co nastąpiło już w grudniu ubiegłego roku. – Obejmują one wdrażanie działań o charakterze operacyjnym z wykorzystaniem zrealizowanych inwestycji technologicznych ograniczających samochodowy transport wewnętrzny. Rozpoczęto też proces dostosowania operacyjnego portu do podaży usług portowych obejmujący potencjał eksploatacyjno–techniczny – informuje Kamil Jedynak, prezes OT Logistics.

OT Port Świnoujście w sposób znaczący obniżył koszty działalności

Z kolei w maju, w związku z negatywną i przedłużającą się tendencją na rynku surowców energetycznych i hutniczych, zarząd OTPŚ podjął decyzję o opracowaniu i realizacji kompleksowego programu optymalizacji kosztowo–operacyjnej. OT Logistics na razie nie informuje, kiedy ten dokument zostanie ostatecznie przygotowany i podany do publicznej wiadomości. Nie ujawnia też, czy w tym roku OTPŚ nadal ponosi straty.

Wiadomo jedynie, że w ubiegłym roku zależna firma poniosła ponad 18 mln zł straty netto wobec 44,9 mln zł zysku netto wypracowanego w 2023 r. To m.in. konsekwencja drastycznego spadku przychodów – do 73,2 mln zł z 188,5 mln zł. Nagłe pogorszenie kondycji finansowej OTPŚ tłumaczył zniżką wolumenu przeładowanych towarów masowych (węgiel, ruda żelaza, koks) oraz istotną redukcją cen rynkowych za świadczone usługi.

Zarząd OT Logistics, pytany o to, kiedy świnoujska firma może wyjść na prostą, zapewnia, że istotne oszczędności już osiągnięto. – Wszystkie dotychczasowe działania mają na celu zbilansowanie kosztów z obecnymi przychodami spółki z zachowaniem całkowitej zdolności operacyjnej oraz elastyczności w zakresie obsługi innych grup ładunkowych. Efekty tych działań są już widoczne, biorąc pod uwagę znaczące obniżanie kosztów działalności firmy – przekonuje Jedynak.

Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie o 40 proc. (do 439 tys. mkw.) powierzchni gruntów dzierżawionych od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wprawdzie formalnie nastąpi to od 1 stycznia 2026 r., ale już w tym roku planowane są oszczędności. Będą one wynikać z wyłączenia z dzierżawy części budynków zaplecza technicznego i obiektów pomocniczych (socjalnych), ograniczenia dzierżawionej infrastruktury technologicznej, a także obniżenia opłat za zamówioną moc w zakresie dostaw energii.

– W 2026 r., w ramach realizowanego planu optymalizacyjnego, szacowane oszczędności wyniosą ponad 20 mln zł, obejmując redukcję kosztów dzierżawy, energii, funduszu płac, obciążeń leasingowych związanych z restrukturyzacją majątku, utrzymania sprzętu zmechanizowanego oraz wyłączenia infrastruktury kolejowej – wylicza Jedynak.

OT Port Świnoujście zrezygnował z części dzierżawionych terenów

Rezygnacja z części dzierżawionych terenów oznacza, że roczne zdolności przeładunkowe OTPŚ zmaleją z 8 mln ton do 5 mln ton. Z trzech do dwóch spadnie z kolei liczba użytkowanych nadbrzeży. Po rezygnacji z nadbrzeża Górników, w dyspozycji firmy pozostaną nadbrzeża Chemików i Hutników. To i tak dużo, wziąwszy pod uwagę, że w I połowie tego roku obecne zdolności przeładunkowe wykorzystane były w 23 proc., co wynikało z trudnej sytuacji w sektorze hutniczym oraz ze znaczącego spadku importu węgla.

Ponadto z powodu braku finansowania, OTPŚ musiał zrezygnować z kontynuowania inwestycji dotyczącej zaprojektowania i wybudowania kompletnej linii technologicznej do przeładunku i magazynowania produktów agro. Pod koniec lipca doszło do rozwiązania umowy z Polinvestem, wykonawcą tego przedsięwzięcia. OT Logistics podał wówczas, że to czasowe zatrzymanie realizacji inwestycji jest elementem programu optymalizacji kosztowo–operacyjnej OTPŚ. Całe przedsięwzięcie miało kosztować około 42 mln zł. – Do tej pory wydano prawie 16 mln zł na prace projektowe, zakup konstrukcji wsporczych, urządzeń technologicznych do połączenia elewatorów z nabrzeżem, stacje załadunku wagonów dla ładunków importowych, a także prace ziemne – usuwanie kolizji, wykonanie mikropali pod konstrukcje wsporcze – informuje Jedynak.

Zarząd OT Logistics, na czele którego stoi Kamil Jedynak, musiał podjąć decyzję o wdrożeniu programu
