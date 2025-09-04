Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Dotychczas grupa kapitałowa OT Logistics prowadziła prace mające na celu sprawdzenie możliwości budowy terminala paliwowego w Świnoujściu przy nabrzeżu Górników. Analizy prowadzono w oparciu o dokumentację tamtejszego urzędu miejskiego dotyczącą zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany sposobu użytkowania nabrzeża Górników oraz analizę nawigacyjną dla statków zbiornikowców. Lokalizacja musi jednak ulec zmianie ze względu na zmniejszenie o 40 proc. (do 439 tys. mkw.) powierzchni gruntów dzierżawionych przez zależną firmę OT Port Świnoujście od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Spadający popyt na przeładunki, rosnące moce terminali, manipulacje cenami, działania dumpingowe oraz zmieniające się strategie producentów zbóż sprawiają, że giełdowa grupa musi ograniczać inwestycje i szukać oszczędności.
Rezygnacja z części dzierżawionych nieruchomości oraz wstrzymanie sztandarowej inwestycji dotyczącej przeładunku i magazynowania produktów agro mają spowodować istotne ograniczenie kosztów. Na tym jednak nie koniec.
Dzięki porozumieniu zawartemu z singapurskim armatorem Sea Legend, spółka może w przyszłości istotnie zwiększyć swoją aktywność w świadczeniu usług logistycznych z Chin do Europy Północnej.
We wrześniu między Krakowem a Warszawą zacznie jeździć czeski RegioJet. Będzie podbierać pasażerów PKP Intercity.
Inwestycje współfinansowane z KPO mają przyczynić się m.in. do zwiększenia prędkości pociągów, poprawienia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem.
Chodziło o zawieszenie w spółce kosztownych elementów zakładowego układu zbiorowego pracy w zamian za rezygnację z przewidzianych na ten rok zwolnień grupowych. W rezultacie do końca września pracę może stracić maksymalnie 765 osób.