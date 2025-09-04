Firmy
Notowania

OT Logistics chce wybudować terminal paliwowy

Pierwotnie miał powstać w świnoujskim porcie przy nabrzeżu Górników. Po rezygnacji z dzierżawy tego terenu zarząd spółki rozważa możliwość budowy bazy ładunków płynnych przy sąsiednim nabrzeżu Hutników.

Publikacja: 04.09.2025 06:00

Foto: Adobestock

Tomasz Furman

Dotychczas grupa kapitałowa OT Logistics prowadziła prace mające na celu sprawdzenie możliwości budowy terminala paliwowego w Świnoujściu przy nabrzeżu Górników. Analizy prowadzono w oparciu o dokumentację tamtejszego urzędu miejskiego dotyczącą zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany sposobu użytkowania nabrzeża Górników oraz analizę nawigacyjną dla statków zbiornikowców. Lokalizacja musi jednak ulec zmianie ze względu na zmniejszenie o 40 proc. (do 439 tys. mkw.) powierzchni gruntów dzierżawionych przez zależną firmę OT Port Świnoujście od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

