Akcjonariusz K2 Holding chce dużo większej dywidendy

FRAM Fundusz Inwestycji Zamkniętych zarządzany przez Agios TFI zgłosił własne projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy K2 Holding, kierowanej przez Pawła Wujca. W piśmie przesłanym do spółki fundusz, którego pełnomocnikiem jest dość znany na rynku kapitałowym zarządzający – Jakub Menc - wniósł o to, by spółka wypłaciła inwestorom 2 zł dywidendy na akcję. To prawie dwa razy więcej niż proponował zarząd rekomendując 1,05 zł na walor.