Rynek gier zanotuje w 2020 r. solidny wzrost

Rynek gier można podzielić zasadniczo na trzy obszary: mobilny, konsolowy i komputerowy. Już od kilku kwartałów analitycy oceniają, że największy potencjał mają gry mobilne. Najnowsze prognozy Newzoo też to zakładają. Według nich sprzedaż gier mobilnych urośnie w tym roku o ponad 13 proc., do przeszło 77 mld USD. Z kolei przychody z gier konsolowych mogą pójść w górę o niemal 7 proc., do ponad 45 mld USD. Niższy, bo niespełna 5-proc., może być natomiast wzrost sprzedaży gier na komputery PC. Jej wartość sięgnie 37 mld USD. Warto odnotować, że choć generalnie pandemia branży gier pomaga, to zawirowania w gospodarce nie pozostają bez wpływu chociażby na fizyczną dystrybucję gier.