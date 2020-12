Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, srebro

Wczoraj departament, a dokładniej funkcjonująca w jego ramach Energy Information Administration (EIA), podał bowiem, że w całym 2020 roku spodziewa się łącznej obniżki produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych o 910 tys. baryłek dziennie do poziomu 11,34 mln baryłek dziennie. To większa obniżka niż oczekiwano we wcześniejszym raporcie, kiedy to oszacowano ją na 860 tys. baryłek dziennie. Co więcej, EIA oczekuje, że produkcja ropy naftowej w USA spadnie poniżej 11 mln baryłek dziennie do końca I kwartału 2021 r. i dopiero później rozpocznie stopniowy wzrost.