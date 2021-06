Komentarz surowcowy DM BOŚ - złoto, kukurydza

Na razie jednak trudno jednoznacznie ocenić, czy wysoki odczyt inflacji w USA faktycznie byłby dla notowań złota wsparciem. Z jednej strony tak – ponieważ złoto jest tradycyjnie uznawane za jedno z aktywów, chroniących przed inflacją. Z drugiej strony – wysoka inflacja może stać się dla inwestorów pretekstem do spekulacji na temat możliwej reakcji ze strony Rezerwy Federalnej w postaci taperingu, a to z kolei miałoby negatywne przełożenie na notowania złota. Na razie Fed ostrożnie podchodzi do swojej polityki pieniężnej, zakładając, że nie będzie on podejmował nieprzemyślanych działań. Niemniej, jeśli wysoka inflacja w USA będzie się utrzymywać – lub jej poziom będzie wyższy od oczekiwań – to Fed może zacząć sugerować możliwość zmian w swojej polityce.