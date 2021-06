Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Ropa naftowa Brent znów po 70 USD za baryłkę.

W bieżącym tygodniu na rynku ropy naftowej na nowo zagościł optymizm. Wczoraj był on przytłumiony ze względu na brak sesji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jednak już dzisiaj widać go wyraźniej. Notowania ropy Brent po raz kolejny przebiły poziom 70 USD za baryłkę, co oznacza, że poruszają się na najwyższych poziomach od sesji 8 marca br. Jednocześnie, samo przekroczenie tej psychologicznej bariery ma pozytywny wydźwięk. W górę pną się również notowania ropy naftowej WTI, które poruszają się w rejonie 68 USD za baryłkę.