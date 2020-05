Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, miedź

Tymczasem dzisiaj na uwagę zasługują dane dotyczące importu ropy naftowej do Chin. Pokazały one bowiem, że w minionym miesiącu import ten wyniósł 42,82 mln ton, co oznaczało średnio 10,42 mln baryłek dziennie. Co prawda jest to nieznacznie gorszy wynik niż w kwietniu poprzedniego roku (10,64 mln baryłek dziennie), jednak jest to wyższa wartość niż w marcu bieżącego roku (9,68 mln baryłek). Łącznie, import ropy naftowej do Chin w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku wyniósł 170 mln ton, a więc był o 1,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.