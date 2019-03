Komentarz surowcowy DM BOŚ - miedź, soja

Dzisiaj pojawiły się informacje dotyczące handlu zagranicznego w Chinach w lutym. Całościowa wymowa tych danych jest raczej rozczarowująca. Raport ten pokazał m.in., że w lutym br. import soi do Chin wyniósł 4,46 mln ton, co jest najniższym poziomem od czterech lat. Jest to także spadek o 17% w stosunku do lutego poprzedniego roku i aż o 40% w porównaniu do stycznia bieżącego roku.