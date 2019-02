Raport surowcowy

Poprzedni rok na rynku soku pomarańczowego był okresem zmiennych emocji. O ile wiosną ceny rosły, to już w lipcu zawróciły one wyraźnie na południe, rozpoczynając tym samym kilkumiesięczny trend spadkowy. Ten trend trwa do dzisiaj, a cena soku pomarańczowego w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie niecałe 113 centów za funt. To najniższy poziom notowań amerykańskich kontraktów na ten surowiec od przełomu kwietnia i maja 2016 roku, czyli już prawie od trzech lat.