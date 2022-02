Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Te rozmowy nie będą jednak proste, co zresztą pokazuje historia wzajemnych stosunków obu krajów w ostatnich miesiącach. USA i Iran negocjują już od wielu tygodni, aczkolwiek na razie bez istotnych rezultatów ze względu na spore rozbieżności w oczekiwaniach. Stany Zjednoczone póki co zgodziły się na wprowadzenie wyjątków od sankcji, aczkolwiek Iran domaga się całkowitego ich zniesienia i zapewnień co do braku ich powrotu. Jednak USA wolałyby działać stopniowo i decydować się na duże ustępstwa tylko jeśli druga strona zrobi to samo w kontekście swojego programu atomowego.