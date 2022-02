Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Nie ulega wątpliwości, że pandemia wywróciła globalny rynek ropy naftowej do góry nogami i rozchwiała go na dobre, co obserwujemy także obecnie. Pierwsze mocne uderzenie pandemii wiosną 2020 roku doprowadziło do zwyżki zapasów ropy naftowej do poziomów, które rynek zaabsorbował z wielką trudnością – widać to było zresztą po sytuacji z przepełnionymi magazynami w USA, która przejściowo doprowadziła do zejścia cen kontraktów na ropę naftową poniżej zera.