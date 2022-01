Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Środowa sesja na rynku złota przyniosła dynamiczny odwrót notowań tego kruszcu w dół, trwający do dzisiaj. Cena złota, która jeszcze w środę przekraczała 1840 USD za uncję, obecnie oscyluje w okolicach 1790 USD za uncję. Jeśli notowaniom kruszcu nie uda się szybko powrócić ponad psychologiczną barierę 1800 USD za uncję, to będzie to sygnał powracającej słabości strony popytowej na ten rynek. Póki co cena naruszyła ważne wsparcie w rejonie 1806 USD za uncję.